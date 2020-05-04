РИАМО - 4 мая. Ритейлеры начали информировать покупателей об обязательном использовании средств индивидуальной защиты на территории магазинов в Московской области, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«На входе охранник проверяет визуально — есть ли у человека защита органов дыхания. Если нет, то наши охранники вежливо предлагают покупателям надеть маску или воспользоваться другим средством — платком или шарфом», — сообщила руководитель отдела корпоративных коммуникаций сети гипермаркетов «Глобус» Виктория Кутузова.

По ее словам, если никакого другого средства защиты нет, то магазин предлагает купить маску на входе без торговой наценки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, которое вводит на территории региона масочный режим.

До конца майских праздников постановление носит рекомендательный характер, но уже с 12 мая наличие у граждан масок будет жестко контролироваться. На входе в магазины будет выставлена охрана, покупателей будут просить надеть маски: без них в магазины не пустят.

Маски можно будет купить в магазинах без наценки. В большинстве магазинов они уже появились в продаже. Также маски можно приобрести в аптеках, там создан значительный запас данных средств индивидуальной защиты.

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Текстовая трансляция

4 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В подмосковных магазинах начали информировать покупателей об обязательном ношении масок. Если маски у гражданина нет, ее предложат купить в самом магазине.

- За сутки в России зарегистрировали 10581 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 803 заболевших. В Москве - 5795.

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью прекратить распространение коронавирусной инфекции в России пока не представляется возможным.

- От коронавируса в Москве выздоровели еще 544 человека, всего от инфекции вылечили 7573 пациента.

- В столице умерли 35 пациентов, у которых ранее подтвердилась пневмония и был положительный результат теста на Covid-19.