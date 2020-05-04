РИАМО - 4 мая. Новорожденный с критическим пороком сердца поступил на лечение в Морозовскую детскую больницу столицы, у малыша диагностировали обструктивную форму тотального аномального дренажа легочных вен, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Дети с данным диагнозом должны получить незамедлительную хирургическую помощь, иначе они умирают в первый месяц после рождения.

«Беременность и роды у женщины протекали легко и ничто не предвещало беды. Но, через 6 часов после того, как ребенок появился на свет, врачи диагностировали у малыша тяжелую сердечную патологию, не совместимую с жизнью. Она требовала незамедлительной хирургической коррекции», — говорится в сообщении.

При данном пороке у малыша все легочные вены, которые в нормальном состоянии впадают в левое предсердие, собираются в общий коллектор и впадают в правое предсердие через верхнюю полую вену. Такой порок приводит к высокой легочной гипертензии и запредельной гиперволемии – увеличению объема крови – малого круга кровообращения.

Персонал Национального медицинского центра акушерства, гинекологии и перинатологии, где принимали роды, среагировал быстро – врачи связались с Морозовской больницей и через 2 часа ребенок находился в блоке реанимации.

«После короткого периода всех необходимых обследований и диагностических манипуляций, маленький пациент находился на операционном столе профессора Михаила Абрамяна, заведующего отделением экстренной кардиохирургии и интервенционной кардиологии Морозовской больницы. Операция прошла успешно – врачи полностью восстановили анатомически правильное строение сердца», — уточняется в материале.

Все легочные вены были перемещены в левое предсердие. Операция выполнялась в условиях искусственного кровообращения и снижения температуры тела до 18 градусов.

«Несмотря на пандемию коронавируса, Морозовская детская больница продолжает работать и оказывать детям экстренную и неотложную медицинскую помощь. К нам поступают дети с критическими пороками сердца и с другими неотложными кардиологическими проблемами, когда медикаментозная терапия уже не эффективна – им должна быть оказана необходимая кардиохирургическая помощь», — сказал Абрамян.

Он добавил, что за прошлую неделю в отделении экстренной кардиохирургии и интервенционной кардиологии выполнено 14 хирургических вмешательств, из них шесть проведено новорожденным с критическими пороками сердца. Сейчас в реанимации отделения экстренной кардиохирургии находятся четверо новорожденных.