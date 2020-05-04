РИАМО - 4 мая. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому будет выделено 10 миллиардов рублей из резервного фонда правительства страны на борьбу c коронавирусом, сообщает Газета.ru.

«Выделить Минпромторгу России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 10 000 000 тысяч рублей (10 миллиардов рублей)», — говорится в документе.

Данные средства планируется потратить на закупку лекарств, производство медицинских препаратов, оборудования, а также средств индивидуальной защиты.

Российский Минфин ранее зарезервировал свыше 1,4 триллиона рублей на преодоление последствий кризиса в экономике и распространения коронавирусной инфекции в стране.

По всей России число случаев коронавируса достигло 145 268. За весь период пандемии в РФ вылечились 18 095 человек, умерли 1356 пациентов.

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Текстовая трансляция

4 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В подмосковных магазинах начали информировать покупателей об обязательном ношении масок. Если маски у гражданина нет, ее предложат купить в самом магазине.

- За сутки в России зарегистрировали 10581 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 803 заболевших. В Москве - 5795.

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью прекратить распространение коронавирусной инфекции в России пока не представляется возможным.

- От коронавируса в Москве выздоровели еще 544 человека, всего от инфекции вылечили 7573 пациента.

- В столице умерли 35 пациентов, у которых ранее подтвердилась пневмония и был положительный результат теста на Covid-19.