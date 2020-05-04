РИАМО - 4 мая. Масштабный онлайн-концерт «Под знаменем Победы» пройдет в соцсети «Одноклассники» 7 мая в 15:00, его проведет Росгвардия, говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

Участниками станут заслуженный артист России Сергей Маховиков, его супруга — актриса Лариса Шахворостова, а также творческие коллективы Росгвардии.

«В концерте примут участие ансамбль песни и пляски Центрального округа войск национальной гвардии под управлением Александра Мещерякова, ансамбль песни и пляски Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского под управлением Николая Железняка. За дирижерский пульт встанут Александр Мещеряков и Александр Суворов», — говорится в сообщении.

В ходе прямой трансляции участники концерта будут отвечать на вопросы зрителей. Свои вопросы в прямом эфире смогут задавать также военнослужащие и сотрудники Росгвардии.

Онлайн-трансляция будет доступна для просмотра на официальной странице Росгвардии в «Одноклассниках», а также в официальных группах ведомства в Instagram, «ВКонтакте» и на видеохостинге YouTube.

«Наши войска имеют богатую и героическую историю. В том числе, связанную с войсками НКВД, которые в годы Великой Отечественной войны принимали непосредственное участие как в боевых действиях, так и в охране тыла Красной Армии, обеспечении охраны важных объектов, которые работали для фронта, боролись с диверсантами и защищали граждан от преступников», — подчеркнул официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

По его словам, сегодня в рядах Росгвардии числятся 449 ветеранов Великой Отечественной войны.

Концертом участники и организаторы поздравят не только ветеранов и всех граждан страны, но и поблагодарят тех, кто сейчас находится на передовой борьбы с распространением коронавируса – в первую очередь медработников и, конечно, сотрудников Росгвардии, обеспечивающих порядок на улицах городов РФ.

«Под знаменем Победы» — второй масштабный совместный проект ведомства с членом совета по культуре Росгвардии, заслуженным артистом России Сергеем Маховиковым.

«В прошлом году ко Дню Победы мы проводили акцию «Пока сердца для чести живы», которая была посвящена военной теме в поэзии. Сейчас мы говорим о музыке и поэзии на передовой. Во многом благодаря искусству мы выстоим в этой непростой ситуации! Мы хотим донести до слушателей, что побеждаем мы не только лекарствами и оружием, но и духом», — сказал Маховиков.

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