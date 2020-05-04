РИАМО - 4 мая. В понедельник в столице горожане еще могут продлить действие рабочего цифрового пропуска, если пропуск не будет продлен, то с 5 мая нужно будет оформить новый, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Цифровые пропуска были автоматически продлены до 4 мая. Если человек планирует пользоваться рабочим пропуском и дальше, то ему необходимо продлить его. Если этого не сделать, 5 мая потребуется оформить новый», — говорится в сообщении.

Горожанам напомнили, что пропуск нужно заказывать не менее чем за пять часов до выезда из дома. Рабочие пропуска будут действовать в столице до 11 мая включительно.

Для продления цифрового пропуска нет необходимости предоставлять допсведения или изменять ранее представленную информацию, за исключением тех случаев, когда сведения должны быть актуализированы.

Срок действия временных ограничений, введенных в городе, продлили по 11 мая. В мегаполисе действуют режим самоизоляции и цифровые пропуска для передвижения на транспорте.

Продлить пропуск можно с помощью портала mos.ru, СМС специального формата на номер 7377 или звонка в единую справочную службу правительства столицы: +7 (495) 777-77-77.

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4 МАЯ

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