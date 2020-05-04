РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 мая. Волонтеры движения «Милосердие - Подольск» предупредили жителей городского округа о мошенниках, которые орудуют в социальных сетях, сообщается в группе волонтерского движения в соцсети «ВКонтакте».

«Пока одни отрывают от семьи кусок хлеба и помогают оказавшимся в безвыходном положении людям, другие - не останавливаются ни перед чем и обворовывают голодных. На днях произошла беспрецедентная по своей гнусности кража. Людмила, мама ребенка-инвалида, который болен раком, решила помочь бедствующим подопечным движения и отправить им деньги на продукты и лекарства. Людмила попросила напомнить ей наши реквизиты. И к сожалению, написала об этом под одной из записей на стене. Мошенники среагировали молниеносно», - говорится в сообщении.

В личной переписке мошенники дали женщине свои реквизиты и украли у нее деньги с карты.

«У волонтерского движения «Милосердие-Подольск» одни единственные реквизиты, которые указаны на официальном сайте движения. Просим быть внимательными и никогда не перечислять пожертвования на карты незнакомых людей», - отмечается в материале.

Как пояснил сотрудник пресс-службы УМВД России по Подольску, жители округа должны быть внимательными и не перечислять денежные средства на чужие телефоны, не сообщать данные банковской карты, не реагировать на сообщения о выигрышах, болезнях родственников и подобном.

«В подобных случаях нужно звонить в полицию по телефону: 8 (496) 763-02-63 (дежурная часть УМВД России по городскому округу Подольск) или 102 (с мобильного 112)», - добавил собеседник.