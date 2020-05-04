РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 мая. В подмосковных Люберцах за минувшую неделю с Егорьевского шоссе собрали и утилизировали 50 кубометров мусора, сообщается в Instagram-аккаунте управления дорожного хозяйства администрации муниципалитета.

«В городском округе Люберцы продолжаются работы по содержанию территорий вылетных магистралей. В ходе работ, проведенных на минувшей неделе, дорожными предприятиями ООО «Дорожная графика» и ООО «Тех-С» в границах Егорьевского шоссе было собрано и утилизировано порядка 50 кубометров мусора»,- говорится в сообщении.

В работах задействовано более 30 человек. Все работы проводятся со строгим соблюдением норм Роспотребнадзора.