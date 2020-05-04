РИАМО - 4 мая. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в понедельник дал старт акции #ГородаПобеды, которая направлена на сохранение памяти о боевой славе городов и поселений Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.

Четыре подмосковных города носят почетное звание «Город воинской славы» — Можайск, Дмитров, Наро-Фоминск и Волоколамск. Еще 27 городам региона присуждено областное звание «Населенный пункт воинской доблести».

«За этими званиями – истории отважнейших подвигов, примеры невероятной храбрости жителей этих городов. И каждая из этих историй достойна того, чтобы о ней помнили. Но, конечно, война не обошла стороной никого, и каждый уголок Подмосковья пережил те тяжкие годы, героически оборонялся, внес свой вклад в Победу, прославился партизанским движением, работой в тылу», – сказал Брынцалов.

Глава подмосковного парламента призвал всех жителей Подмосковья присоединиться к акции.

«Уверен, многим захочется рассказать о славной боевой истории своего города, деревни, села. Давайте вместе расскажем о наших подмосковных городах Победы!» – добавил Брынцалов.

Для того, чтобы принятия участие в акции нужно записать видео и рассказать о своем городе или населенном пункте в годы войны и о его вкладе в общую Победу. Видеозапись необходимо выложить в своих соцсетях с тегом #ГородаПобеды, чтобы другие пользователи могли узнать историю города-победителя.

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