РИАМО - 4 мая. Участники Московского инновационного кластера представили свои разработки для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Разработки представили в рамках доклада «Международные финансовые центры: борьба с глобальной пандемией Covid-19», подготовленного Всемирным альянсом международных финансовых центров.

«Особое внимание уделили двум разработкам участников кластера. Одна из них — сервис для бесконтактных платежей с использованием биометрической системы распознавания лица и QR-кода. Еще одна разработка — приложение для оперативного контроля наличия товаров первой необходимости и лекарств в магазинах и аптеках Москвы», — говорится в сообщении.

Вторая разработка помогает контролировать наличие продукции на прилавках, а также планировать своевременную выкладку, информировать покупателей о ситуации в аптеках и магазинах. Она поможет сократить количество передвижений людей по мегаполису.

Как отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, финтехразработки востребованы в мегаполисе на сегодняшний день — они помогают контролировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию.

Всемирный альянс международных финансовых центров (WAIFC) создан в 2018 году по инициативе Москвы. В составе альянса: российская столица, Нур-Султан, Лондон, Париж, Франкфурт, Люксембург, Брюссель, Абу-Даби, Токио, Касабланка, Торонто, Пусан, Гонконг, Доха, Порт-Луи и Маскат.

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4 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В подмосковных магазинах начали информировать покупателей об обязательном ношении масок. Если маски у гражданина нет, ее предложат купить в самом магазине.

- За сутки в России зарегистрировали 10581 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 803 заболевших. В Москве - 5795.

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью прекратить распространение коронавирусной инфекции в России пока не представляется возможным.

- От коронавируса в Москве выздоровели еще 544 человека, всего от инфекции вылечили 7573 пациента.

- В столице умерли 35 пациентов, у которых ранее подтвердилась пневмония и был положительный результат теста на Covid-19.