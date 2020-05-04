РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 мая. Рабочие убрали навал глины на обочине Домодедовского шоссе в городском округе Подольск по просьбе жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой ликвидировать сваленную кучу глины на обочине дороги. Она отметила, что этот навал образовался в селе Покров на Домодедовском шоссе.

«Сотрудники Домодедовского регионального управления автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» осмотрели автомобильную дорогу М-2 «Крым» - Павловское в Подольске и осмотр подтвердил наличие навала. Сообщаю, что работы по очистке придорожной полосы выполнены. Указанная автодорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор», - сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог Игорь Мясоедов.

По его словам, на территории Подольска по графику проводят регулярные работы по очистке придорожной полосы работниками ГБУ.

Он отметил, что организации, осуществляющей содержание данного участка дороги, было указано на недопустимость отклонения от установленных норм.

«Мы усилили контроль за соблюдением своевременности и качества уборки», - заключил он.