РИАМО - 4 мая. Все желающие смогут послушать популярные военные песни в классическом и современном звучании в плейлисте, который подготовили «Московские сезоны» ко Дню Победы, говорится в сообщении оргкомитета цикла городских уличных мероприятий.

Московские городские фестивали и их участники продолжают серию бесплатных мастер-классов, онлайн-шоу и образовательных программ.

«Отмечаем 75-летие Великой Победы – вместе со своими семьями, страной и всем миром даже в условиях самоизоляции! Для праздничного настроения «Московские сезоны» создали плейлист «Слушаем вместе с родными», — говорится в сообщении.

Свыше 20 всеми любимых песен военного времени – такие, например, как «Синий платочек», «Темная ночь», «Три танкиста», «На безымянной высоте» — можно слушать в преддверии 9 мая и не только.

Композиции прозвучат в исполнении лучших голосов прошлого столетия: Клавдии Шульженко, Марка Бернеса, Леонида Утесова, Муслима Магомаева и Эдуарда Хиля. Также запланированы выступления ансамблей и хоров, и необычные современные обработки музыкальной классики.

Кроме того, с 4 по 10 мая в программе «Московских сезонов дома» запланированы лермонтовская «Панорама Москвы» в исполнении актера Российского академического Молодежного театра и Театра Наций Александра Гришина и живое выступление участницы популярных телешоу, певицы и битбоксера Алены Минулиной.

Также москвичей ждет серия музыкальных занятий от школы Artsound music school и мастер-классы по созданию портретов котов в стиле шедевров Анри Руссо и Густава Климта.

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>