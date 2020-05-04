РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 мая. В поселке Красково городского округа Люберцы в ходе рейда высказали ряд замечаний к дезинфекции подъездов, сообщается в Instagram-аккаунте управления ЖКХ администрации муниципалитета.

Замглавы администрации муниципалитета Василий Власов провел комиссионную проверку по качеству проведения профилактической дезинфекционной обработки и уборки мест общего пользования, по адресу: поселок Красково, улица Островского, дом 8. Данным домом управляет УК «Содействие».

«Ряд замечаний: отсутствие информации на информационных стендах, обратили внимание УК на качество дезинфекционной обработки и уборки мест общего пользования. Данные мероприятия проводятся ежедневно, согласно сигналам, поступающим в социальные сети, на портал «Добродел» в администрацию Люберец и направлены на недопущение распространения коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

Если у жителей есть замечания, нужно обратиться в Единую диспетчерскую службу ЖКХ городского округа Люберцы по телефонам: 8 (495) 103-44-33; 8 (800) 301-44-33; *5-105. Также можно оставить заявку в ЕДС на сайте.