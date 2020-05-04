РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 4 мая. Дворы и лесной массив городского округа Домодедово патрулируют свыше 100 сотрудников полиции, Росгвардии и дружинников, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте»,

«В первую очередь разъяснительная работа ведется с большими компаниями. Число составленных за несколько дней протоколов уже превысило 800», - говорится в сообщении.

Жителей призывают соблюдать режим самоизоляции и не покидать дом без веских причин.

Также в общественных местах жителям рекомендуют надевать маски. Обязательным данное требование станет с 12 мая, на его несоблюдение предусматривается штраф.

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Текстовая трансляция

4 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В подмосковных магазинах начали информировать покупателей об обязательном ношении масок. Если маски у гражданина нет, ее предложат купить в самом магазине.

- За сутки в России зарегистрировали 10581 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 803 заболевших. В Москве - 5795.

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью прекратить распространение коронавирусной инфекции в России пока не представляется возможным.

- От коронавируса в Москве выздоровели еще 544 человека, всего от инфекции вылечили 7573 пациента.

- В столице умерли 35 пациентов, у которых ранее подтвердилась пневмония и был положительный результат теста на Covid-19.