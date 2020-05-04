РИАМО - 4 мая. В Москве во второй половине текущей недели станет прохладнее в дневные и ночные часы, сообщил РИАМО в понедельник дежурный сотрудник центра погоды «Фобос».

«Нас ждет похолодание. Уже во второй половине недели температурный фон в Москве в дневные часы опустится до отметок плюс 15-18 градусов. Это четверг, пятница и суббота. По ночам не будет, как сейчас — плюс 10-13 градусов, а будет от плюс 4 до плюс 7 градусов», — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что похолодание продлится по крайней мере до конца недели. Во вторник и среду ожидаются кратковременные дожди с грозами, в четверг — просто дожди.

«В пятницу и субботу дождей практически не будет — прогнозируется преимущественно сухая погода. В воскресенье дожди будут небольшие и пройдут в отдельных районах», — уточнил синоптик.

В понедельник в Московском регионе ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха прогреется до 22 градусов тепла.