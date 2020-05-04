РИАМО - 4 мая. Юрий Кравцов назначен новым генеральным директором инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» в ходе заседания совета директоров предприятия, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«По итогам собрания в понедельник генеральный директор холдинга Марс Газизуллин утвержден на должность председателя совета директоров АО «Мосинжпроект». Новым генеральным директором холдинга избран Юрий Кравцов», — говорится в сообщении.

Кравцов — управленец с 25-летним опытом работы в области строительства крупных инфраструктурных объектов в нефтегазовой и нефтехимической промышленности. В частности, он курировал проекты в составе международных консорциумов, в том числе с участием зарубежных производителей и компаний, например Bechtel, Tekfen и Nippon Steel.

Газизуллин работает в АО «Мосинжпроект» с 2013 года, в том числе с 2016 года работал в должности генерального директора.

Под его руководством были реализованы крупнейшие градостроительные проекты столицы — реконструкция стадиона «Лужники», создание парка «Зарядье», театр «Геликон-опера», инфекционный центр в новой Москве. Кроме того, он принимал активное участие в программе развития столичного метро и улично-дорожной сети.