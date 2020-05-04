РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 мая. В подмосковных Котельниках за сутки выписали 18 предостережений нарушителям режима обязательной самоизоляции, находившихся в лесопарках, сообщил в своем Instagram-аккаунте временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Сергей Жигалкин.

В выходные основной упор в патрулировании в Котельниках делают на лесопарки. Накануне порядка 20 человек приняли участие в рейдах по Кузьминскому и Томилинскому лесам - лесничие Подольского участкового лесничества, сотрудники правоохранительных органов, администрации, конные патрули спортшколы «Белка».

«Задача не в том, чтобы оштрафовать как можно больше людей, а в том, чтобы донести до жителей, почему важно сидеть дома, и почему даже поход в ближайший лесопарк может быть опасен. Так, было выписано 18 предостережений», - написал Жигалкин.

Он пояснил, что большая часть жителей была в масках, а пикников обнаружили не так много, несмотря на то, что погода была максимально располагающей.

«За последние сутки в России зафиксировано более 10 тысяч новых случаев коронавируса. Я думаю, каждому из нас хочется, чтобы эта цифра, наконец, перестала расти. И это в наших с вами силах. Пожалуйста, оставайтесь дома»,- заключил Жигалкин.

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Текстовая трансляция

4 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В подмосковных магазинах начали информировать покупателей об обязательном ношении масок. Если маски у гражданина нет, ее предложат купить в самом магазине.

- За сутки в России зарегистрировали 10581 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 803 заболевших. В Москве - 5795.

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью прекратить распространение коронавирусной инфекции в России пока не представляется возможным.

- От коронавируса в Москве выздоровели еще 544 человека, всего от инфекции вылечили 7573 пациента.

- В столице умерли 35 пациентов, у которых ранее подтвердилась пневмония и был положительный результат теста на Covid-19.