РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 мая. Балашихинская ветеринарная станция отложила бесплатные выездные вакцинации собак и кошек против бешенства, жители садоводческих некоммерческих товариществ и микрорайонов городского коурга смогут сделать прививки от бешенства своим домашним питомцам с 12 мая, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Ранее Балашихинская ветстанция планировала провести выездную бесплатную вакцинацию мелких домашних животных против бешенства в СНТ и микрорайонах городского округа со 2 по 22 мая.

«Постановлением губернатора региона от 28 апреля №214-ПГ «О внесении изменений в постановление от 12 марта №108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения Covid-2019», Балашихинская ветеринарная станция сообщает о переносе выездных вакцинаций собак и кошек против бешенства на территории округа», - говорится в сообщении.

Мероприятия планируются к проведению с 12 мая 2020 года.

Бешенство – это особо опасное заболевание животных и человека. При проявлении клинических признаков заболевания летальность составляет 100%, вирус передается при укусе больным животным, а также воздушно-капельным путем.