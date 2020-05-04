РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 мая. Сотрудники муниципального учреждения культуры собрали свыше 10 кубометров мусора в парке «Дубрава» в микрорайоне Климовск городского округа Подольск за день, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

С 9 апреля парк культуры и отдыха «Дубрава», расположенный в западной части микрорайона Климовск, закрыт для посещения в связи с режимом повышенной готовности. Парк состоит из лесной зоны с уникальными дубами и активной зоны с детскими и спортивными площадками.

«Несмотря на запрет, большое число жителей продолжает гулянья в парке, традиционно оставляя после себя огромное количество мусора. Так, навалы ТКО около пруда были зафиксированы при мониторинге территории сотрудниками территориального управления администрации Подольска. Следы бурного отдыха жителей ликвидировали пять сотрудников муниципального учреждения культуры при соблюдении всех требований безопасности и социального дистанцирования», - говорится в сообщении.

Бункер, три контейнера и около 20 мешков по 200 литров были заполнены бутылками из-под водки, упаковкой от закусок, мангалами, салфетками и прочим мусором.