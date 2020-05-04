РИАМО - 4 мая. В Москве итоговые оценки за учебный год будут выставлены 15 мая, после этого учителя продолжат проводить дистанционные занятия, но их посещение будет свободным, говорится в сообщении пресс-службы департамента образования и науки города.

С 1 до 11 мая дистанционные уроки в школах Москвы временно приостановлены. Свое свободное время школьники могут провести на образовательных онлайн-ресурсах. Вся информация о них размещена на сайтах школ, на портале «Школа большого города» в разделе «Афиша увлекательных занятий». Там есть ссылки на все активности системы образования мегаполиса в майские праздники.

«С учетом устных рекомендаций министерства просвещения РФ департамент образования и науки Москвы определил формат дальнейшей работы столичных школ и сроки выставления итоговых отметок. С 12 по 15 мая дистанционные уроки продолжатся по расписанию, а 15 мая ученикам выставят промежуточные и итоговые отметки за 2019-2020 учебный год», — говорится в сообщении.

С 18 мая ученики школ города перейдут в режим свободного посещения дистанционных занятий. Уроки будут проходить в виде консультаций по желанию родителей школьников. Учителя не будут давать домашние задания, а также оценки.