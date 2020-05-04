РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 4 мая. За минувшие сутки в Домодедове умерли еще два пациента с коронавирусной инфекцией, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Всего в инфекционных отделениях Домодедовской больницы находятся на лечении 192 пациента, из которых пять детей - они в удовлетворительном состоянии.

«Семь пациентов в крайне тяжелом состоянии. За прошедшие сутки умерло двое. Семь пациентов выписаны», - говорится в сообщении.

По данным на 3 мая, в городском округе было подтверждено 298 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Жителей призывают соблюдать режим самоизоляции и не покидать дом без веской причины.

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Текстовая трансляция

4 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В подмосковных магазинах начали информировать покупателей об обязательном ношении масок. Если маски у гражданина нет, ее предложат купить в самом магазине.

- За сутки в России зарегистрировали 10581 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 803 заболевших. В Москве - 5795.

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью прекратить распространение коронавирусной инфекции в России пока не представляется возможным.

- От коронавируса в Москве выздоровели еще 544 человека, всего от инфекции вылечили 7573 пациента.

- В столице умерли 35 пациентов, у которых ранее подтвердилась пневмония и был положительный результат теста на Covid-19.