РИАМО - 4 мая. Принцип комплексного развития городских территорий позволит за четыре года создать порядка 100 тысяч дополнительных рабочих мест в Троицком и Новомосковском округах столицы, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Градостроительная политика развития новой Москвы направлена на формирование полноценной городской среды. Нам важно создать здесь точки роста, а не очередной спальный район. Именно поэтому помимо жилья в новых округах активно строится социальная инфраструктура и коммерческая недвижимость», — сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что все рабочие места планируется создать рядом с жилыми кварталами.

По его словам, за семь лет число рабочих мест в новой Москве выросло с 82 тысяч до 170 тысяч. Это с учетом создания инновационного центра «Сколково».

Как отметил руководитель департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин, на территориях, где активно создаются рабочие места, растет и налогооблагаемая база. Это в основном поселения Сосенское, Мосрентген, Московский и город Троицк.

Он уточнил, что налоговые поступления в столичный бюджет из новой Москвы к концу 2023 года могут вырасти более чем в пять раз по сравнению с 2012 годом.

«В 2012 году налогооблагаемая база ТиНАО составила около 16 миллиардов рублей, а в 2018 – уже более 44 миллиардов рублей, в 2019 – порядка 50 миллиардов рублей. К концу 2023 года ее объем составит не менее 90 миллиардов рублей», – добавил Жидкин.