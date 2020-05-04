РИАМО - 4 мая. На территории Московской области 4-6 мая прогнозируются гроза и сильный порывистый ветер, жителей призвали быть внимательными и осторожными, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Подмосковью.

«Согласно прогнозу погоды <...> с 22:00 4 мая до 00:00 6 мая по Московской области ожидается местами гроза, порывы ветра до 17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

При порывистом ветре жителям стоит убрать вещи со двора и балконов, машину поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев.

Во время грозы необходимо закрыть окна и держаться подальше от электропроводки и антенн. Не стоит пользоваться лифтом в многоквартирных домах.