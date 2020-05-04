РИАМО - 4 мая. На улице Строителей в селе Осташево городского округа Волоколамск был обнаружен боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 15:17 3 мая 2020 года от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Волоколамский в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ», - говорится в сообщении.

Полиция оцепила место обнаружения боеприпаса. Изъятие и уничтожение запланировано на понедельник силами министерства обороны РФ.