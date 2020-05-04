РИАМО - 4 мая. Клип Go Bananas российской музыкальной группы Little Big набрал свыше 100 миллионов просмотров на видеохостинге YouTube, сообщает Газета.ru.

«Go Bananas был опубликован пять месяцев назад. Это четвертый по счету клип Little Big, преодолевший отметку в 100 миллионов просмотров», — говорится в сообщении.

Другие самые популярные клипы группы — Skibidi (403 миллиона просмотров), Faradenza (226 миллионов) и I'm OK (112 миллионов).

Little Big — панк-поп-рэйв-группа, образованная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Коллектив должен был представлять Россию на международном конкурсе песни «Евровидение-2020» с песней UNO. Из-за распространения коронавируса конкурс был отменен.