РИАМО - 4 мая. В лесополосе у деревни Таширово в Наро-Фоминском городском округе был обнаружен боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В 11:19 3 мая 2020 года от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Наро-Фоминск в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ», - говорится в сообщении.

В тот же день в 15:30 боеприпас был изъят представителями министерства обороны РФ, а затем он был уничтожен.