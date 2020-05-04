РИАМО - 4 мая. В столице в понедельник состоялась репетиция воздушной части парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

«Свыше 70 боевых самолетов и вертолетов пролетели над российской столицей в рамках репетиции авиационного парада ко Дню Победы», — говорится в сообщении.

В небе над Москвой пролетели четыре истребителя МиГ-31К и истребители пятого поколения Су-57.

Кроме того, в тренировке приняли участие транспортные самолеты Ил-76, самолеты дальней радиолокационной разведки А-50, стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, дальние бомбардировщики Ту-22М3 и фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34.

Также в строю над городом пролетели вертолеты Ми-26, Ми-8, Ка-52, Ми-35 и Ми-28Н. Тренировку парада завершили шесть штурмовиков Су-25.

Проведение воздушных парадов, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, планируется в 32 городах РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о переносе парада Победы 9 мая на Красной площади из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, перенесены все запланированные массовые мероприятия, включая ежегодную акцию «Бессмертный полк». Путин заверил, что все мероприятия состоятся в этом году, когда удастся победить распространение коронавируса.

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