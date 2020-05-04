РИАМО - 4 мая. За минувшие сутки в Московской области от коронавирусной инфекции вылечили еще 16 человек, всего количество выздоровевших составляет 542, сообщает региональный оперштаб.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 14 939 случаев Covid-19, из них за последние сутки - 803. Скончались 111 пациентов с коронавирусом.

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4 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10581 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 803 заболевших. В Москве - 5795.

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью прекратить распространение коронавирусной инфекции в России пока не представляется возможным.

- От коронавируса в Москве выздоровели еще 544 человека, всего от инфекции вылечили 7573 пациента.

- В столице умерли 35 пациентов, у которых ранее подтвердилась пневмония и был положительный результат теста на Covid-19.