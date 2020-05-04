РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 мая. В подмосковной Балашихе группа патрулирования в лесном массиве недалеко от улицы Твардовского задержала 15-летнего подростка, виновного в пожаре, распространения возгорания на большую площадь удалось избежать, сообщается в Instagram-аккаунте отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Балашиха.

Третьего мая группой патрулирования в составе сотрудников отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Балашиха, МУ МВД России «Балашихинское», лесной охраны «Мособллес» и сотрудников народной дружины в лесном массиве задержан 15 летний виновник возникновения лесного пожара.

«Сейчас подросток доставлен в отдел полиции для установления личности и дальнейших разбирательств. Благодаря патрульной группе и очевидцам пожара с использованием подручных средств удалось сдержать распространение пожара на катастрофическую площадь», - говорится в сообщении.