А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне
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А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (1/12)
1. «Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза». Кто первым сообщил о начале войны по радио 22 июня 1941 года?
1) Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин
О начале войны объявил Вячеслав Молотов, позже его сообщение повторил диктор Юрий Левитан. Однако в народной памяти закрепилось мнение, что именно Левитан зачитал обращение первым.
2) Министр иностранных дел Вячеслав Молотов
Верно. О начале войны объявил Молотов, позже его сообщение повторил диктор Юрий Левитан. Однако в народной памяти закрепилось мнение, что именно Левитан зачитал обращение первым.
3) Диктор Юрий Левитан
Нет, первым о начале войны объявил Вячеслав Молотов, позже его сообщение повторил Юрий Левитан. Однако в народной памяти закрепилось мнение, что именно Левитан зачитал обращение первым.
А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (2/12)
2. Сколько дней длилась блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года?
Фото © сайт мэра Москвы
1) 872
Верно. Блокада длилась почти 900 дней. В январе 1943 года было прорвано блокадное кольцо, но сражения продолжались до января 1944 года.
2) 565
Нет. Блокада длилась более двух лет, почти 900 дней. В январе 1943 года было прорвано блокадное кольцо, но сражения продолжались до января 1944 года.
3) 241
Нет. Блокада длилась более двух лет, почти 900 дней. В январе 1943 года было прорвано блокадное кольцо, но сражения продолжались до января 1944 года.
А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (3/12)
3. Где находится ближайшая к Москве точка, в которой советским солдатам удалось остановить гитлеровскую армию?
Фото Главное управление социальных коммуникаций Московской области © Фото
1) В 23 километрах от Кремля
Верно, в октябре 1941 года наши передовые части стояли в районе Химок. Когда Красная Армия перешла в контрнаступление, за месяц удалось отбросить врага почти на 200 километров.
2) В 50 километрах от Кремля
В октябре 1941 года наши передовые части стояли в районе Химок на расстоянии 23 километров от Кремля по Ленинградскому шоссе. Когда Красная Армия перешла в контрнаступление, за месяц удалось отбросить врага почти на 200 километров.
3) В 11 километрах от Кремля
В октябре 1941 года наши передовые части стояли в районе Химок на расстоянии 23 километров от Кремля по Ленинградскому шоссе. Когда Красная Армия перешла в контрнаступление, за месяц удалось отбросить врага почти на 200 километров.
А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (4/12)
4. Какие населенные пункты в Московской области удостоены звания «Город воинской славы» за мужество оборонявших их жителей?
Фото Владимир Сергеев © РИА Новости
1) Звенигород, Одинцово, Серпухов и Можайск
Нет, не угадали.
2) Волоколамск, Пушкино и Химки
Неверно.
3) Можайск, Дмитров, Наро-Фоминск и Волоколамск
Верно. А еще в Подмосковье 27 населенных пунктов воинской доблести.
А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (5/12)
Какой подвиг совершил псковский крестьянин Матвей Кузьмин?
1) Блестяще командовал обороной города Великие Луки.
Нет, 83-летний Матвей Кузьмич Кузьмин практически повторил подвиг Ивана Сусанина.
2) Заставил немцев плутать по лесу, а затем вывел в засаду.
Верно, 83-летний Матвей Кузьмич Кузьмин практически повторил подвиг Ивана Сусанина.
3) Был разведчиком, попал в плен к немцам и не выдал военных секретов.
Нет, 83-летний Матвей Кузьмич Кузьмин практически повторил подвиг Ивана Сусанина.
А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (6/12)
6. Где находится знаменитый Дом Павлова, где группа советских бойцов держала осаду в течение 58 дней?
Фото Russian State Military Archive © wikipedia.org
1) В Волгограде
Правильно. Хотя тогда он назывался Сталинград. Дом обороняли с 23 сентября по 25 ноября 1942 года.
2) В Санкт-Петербурге
Нет, в Волгограде – тогда он назывался Сталинград. Дом обороняли в 1942 году в ходе Сталинградской битвы.
3) В Твери
Нет, в Волгограде – тогда он назывался Сталинград. Дом обороняли в 1942 году в ходе Сталинградской битвы.
А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (7/12)
7. Одна из советских наступательных операций в ходе Курской битвы в 1943 году называлась...
Фото Наталья Боде © РИА Новости
1) План «Александр Невский»
Нет, в ходе Курской битвы была проведена операция «Кутузов». Также в ходе Великой Отечественной войны были проведены стратегические операции «Суворов» и «Багратион».
2) План «Ермолов»
Нет, в ходе Курской битвы была проведена операция «Кутузов». Также в ходе Великой Отечественной войны были проведены стратегические операции «Суворов» и «Багратион».
3) План «Кутузов»
Верно. Также в ходе Великой Отечественной войны были проведены стратегические операции «Суворов» и «Багратион».
А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (8/12)
8. В каком году советские войска полностью освободили территории Белоруссии и Украины?
Фото © РИА Новости
1) В 1942-м
Нет, только в 1944-м.
2) В 1944-м
Верно.
3) В 1945-м
Нет, раньше, в 1944-м
А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (9/12)
9. Помните фамилии солдат, которые первыми водрузили знамя Победы над Рейхстагом (по официальной версии)?
Фото Александр Кожохин © РИАМО
1) Берест, Егоров и Кантария
Верно. Но среди штурмующих было как минимум четыре группы бойцов со знаменами, так что точно установить, чей флаг был первым, довольно сложно. Кроме Береста, Егорова и Кантарии также называют фамилии Провоторова, Булатова, Сорокина и других.
2) Антоненко, Веретенников и Ломидзе
По официальной версии это были Берест, Егоров и Кантария. Но среди штурмующих было как минимум четыре группы бойцов со знаменами, так что точно установить, чей флаг был первым, довольно сложно.
3) Смирнов и Васильченко
По официальной версии это были Берест, Егоров и Кантария. Но среди штурмующих было как минимум четыре группы бойцов со знаменами, так что точно установить, чей флаг был первым, довольно сложно.
А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (10/12)
10. Вопрос с подвохом. Когда закончилась Великая Отечественная война?
Фото Михаил Озерский © РИА Новости
1) 7 мая 1945 года
Первый акт о безоговорочной капитуляции Германии заключили в Реймсе 7 мая 1945 года. С советской стороны его подписал генерал Суслопаров, не имевший на тот момент директив руководства страны, поэтому второй акт с согласия Сталина подписали 8 мая в Берлине (по московскому времени было уже 9-е число). Так что все три даты можно считать верными.
2) 8 мая 1945 года
Все три даты можно считать верными. Первый акт о безоговорочной капитуляции Германии заключили в Реймсе 7 мая 1945 года. С советской стороны его подписал генерал Суслопаров, не имевший на тот момент директив руководства страны, поэтому второй акт с согласия Сталина подписали 8 мая в Берлине (по московскому времени было уже 9-е число).
3) 9 мая 1945 года
Все три даты можно считать верными. Первый акт о безоговорочной капитуляции Германии заключили в Реймсе 7 мая 1945 года. С советской стороны его подписал генерал Суслопаров, не имевший на тот момент директив руководства страны, поэтому второй акт с согласия Сталина подписали 8 мая в Берлине (по московскому времени было уже 9-е число).
А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (11/12)
11. Когда в Москве состоялся первый Парад Победы?
1) 9 мая 1945 года
Нет, так быстро войска не успели бы вернуться. Парад провели в июне 1945-го. Принимал его Георгий Жуков, а войсками командовал Константин Рокоссовский.
2) Через год – 9 мая 1946 года
Нет, парад провели уже в июне 1945-го. Принимал его Георгий Жуков, а войсками командовал Константин Рокоссовский.
3) 24 июня 1945 года
Верно. Парад принимал Георгий Жуков, а войсками командовал Константин Рокоссовский.
А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (12/12)
12. Какой город стал советским по итогам Второй мировой войны?
Фото Игорь Сафронов © Фото
1) Кенигсберг
Верно. В 1946 году его переименовали в Калининград.
2) Краков
Нет, советским стал Кенигсберг, который в 1946 году переименовали в Калининград.
3) Братислава
Нет, советским стал Кенигсберг, который в 1946 году переименовали в Калининград.
Школьник за год до ЕГЭ
Какие-то отрывочные сведения у тебя в голове, конечно, есть, но до фундаментальных знаний далеко. Кажется, тебе пора заняться историей всерьез.
Витя в Стране невыученных уроков
Похоже, ты плоховато знаешь отечественную историю. 75-летие Победы – самое время восполнить пробелы в образовании.
Реконструктор или учитель
Поздравляем! Ты ответил правильно на большинство вопросов. Возможно, история военных событий и исторические реконструкции – твое хобби. Или ты – учитель истории и у тебя к этой теме профессиональный интерес.
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