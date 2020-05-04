РИАМО - 4 мая. Почти половина новых заразившихся коронавирусной инфекцией в столице являются людьми в возрасте от 18 до 45 лет — таковых 43%, сообщает оперативный штаб Москвы.

В столице за минувшие сутки подтверждено 5795 новых случаев заражения. Всего к настоящему моменту в городе зафиксирован 74 401 случай коронавируса.

«Из числа новых заболевших — 35% — от 46 до 65 лет. Еще 11% — от 66 до 79 лет. Только 6,7% граждан — старше 80 лет. Также 4,3% среди заболевших — дети», — говорится в сообщении.

Все пациенты, а также те, кто контактировал с ними, находятся под медицинским наблюдением.

В мегаполисе значительно выросло число тестирований на коронавирус. Это необходимо для своевременной диагностики заражения и оказания заболевшим медпомощи. Количество подтвержденных тестов увеличивается, при этом число госпитализаций остается на прежнем уровне.

Данная тенденция свидетельствует о том, что городу удается снизить риск распространения коронавирусной инфекции и не допустить тяжелых последствий у пациентов.

Все жители Москвы независимо от возраста до 11 мая включительно обязаны соблюдать режим самоизоляции. Выходить из квартиры разрешено только в случае крайней необходимости. Для перемещения на транспорте нужен цифровой пропуск, он оформляется бесплатно.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

4 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10581 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 803 заболевших. В Москве - 5795.

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью прекратить распространение коронавирусной инфекции в России пока не представляется возможным.

- От коронавируса в Москве выздоровели еще 544 человека, всего от инфекции вылечили 7573 пациента.

- В столице умерли 35 пациентов, у которых ранее подтвердилась пневмония и был положительный результат теста на Covid-19.