РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 мая. Активисты волонтерского центра Подольска за минувшие сутки помогли свыше 20 горожанам, которые находятся на самоизоляции, сообщается в Instagram-аккаунте комитета по делам молодежи администрации городского округа.

«В волонтерский центр Подольска для помощи гражданам, находящимся на самоизоляции, 3 мая поступило 18 входящих звонков от жителей округа, а 21 жителям была оказана волонтерская помощь. Волонтеры также оказали адресную помощь. В частности, отвезли 24 продуктовых набора от главы округа пенсионерам, 20 наборов многодетным семьям, 27 медицинских наборов от губернатора Подмосковья доставили пожилым горожанам и столько же продуктовых наборов от губернатора», - говорится в сообщении.

С каждой неделей количество обращений от жителей города только увеличивается. За помощью в волонтерский центр может обратиться каждый, кто в этом нуждается.

«Мы призываем жителей города не оставлять без внимания пожилых соседей и тех, кому может понадобиться помощь. Спасибо каждому, кто присоединился к команде неравнодушных и готов в любой момент оказаться рядом», - заключается в материале.

Все жители региона обязаны соблюдать режим самоизоляции. Он действует по 11 мая включительно.

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Текстовая трансляция

4 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10581 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 803 заболевших. В Москве - 5795.

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью прекратить распространение коронавирусной инфекции в России пока не представляется возможным.

- От коронавируса в Москве выздоровели еще 544 человека, всего от инфекции вылечили 7573 пациента.

- В столице умерли 35 пациентов, у которых ранее подтвердилась пневмония и был положительный результат теста на Covid-19.