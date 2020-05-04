РИАМО - 4 мая. За прошедшие сутки в столице зафиксировали 5795 новых случаев коронавирусной инфекции, за весь период пандемии было выявлено 74 401 заражений, сообщает оперативный штаб Москвы.

За весь период в столице от коронавируса вылечились 7573 человека, скончались 764 пациента.

За сутки в России выявлено 10 581 случай заражения в 82 регионах. При этом 50,6% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Выздоровели 1456 человек, 76 пациентов скончались.

По всей России число случаев коронавируса достигло 145 268 на территории 85 регионов страны. За весь период пандемии в РФ вылечились после заражения коронавирусной инфекцией 18 095 человек, скончались в результате болезни 1356 человек.

В Москве действует режим самоизоляции для всех жителей. Из дома можно выходить только по веской причине. Для поездок на транспорте действуют цифровые пропуска. Данные меры призваны снизить темпы распространения инфекции.

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Текстовая трансляция

4 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10581 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 803 заболевших. В Москве - 5795.

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью прекратить распространение коронавирусной инфекции в России пока не представляется возможным.

- От коронавируса в Москве выздоровели еще 544 человека, всего от инфекции вылечили 7573 пациента.

- В столице умерли 35 пациентов, у которых ранее подтвердилась пневмония и был положительный результат теста на Covid-19.