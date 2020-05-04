РИАМО - 4 мая. В Московской области за минувшие сутки было выявлено 803 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, за весь период зарегистрировали 14 939 случаев, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Также за сутки в России был подтвержден 10 581 новый случай Covid-19. Врачи вылечили 1456 человек, скончались 76 пациентов.

В Московской области действует режим обязательной самоизоляции для жителей. Выходить из дома можно только по веской причине: за продуктами в ближайший магазин, за лекарствами в аптеку, а также можно выгулять собаку рядом с домом и вынести мусор.

Жителям региона рекомендовано носить маски в общественных местах, а с 12 мая ношение масок будет обязательно для всех. За несоблюдение «масочного режима» будет выписан штраф - 4 тысячи рублей.

Все эти меры введены в рамках борьбы с Covid-19.

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Текстовая трансляция

4 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10581 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 803 заболевших. В Москве - 5795.

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью прекратить распространение коронавирусной инфекции в России пока не представляется возможным.

- От коронавируса в Москве выздоровели еще 544 человека, всего от инфекции вылечили 7573 пациента.

- В столице умерли 35 пациентов, у которых ранее подтвердилась пневмония и был положительный результат теста на Covid-19.