РИАМО - 4 мая. В объявленные нерабочими днями 6-8 мая всем, кто продолжает трудиться, будет выплачена зарплата в одинарном размере, как и в апреле, сообщает ТАСС.

«Нерабочие дни с 6 по 8 мая оплачиваются так же, как и нерабочие дни в апреле. То есть заработная плата сохраняется и выплачивается в обычном размере», — сказал представитель пресс-службы Роструда.

Нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом объявлены в РФ по 11 мая включительно. Зарплата все сотрудникам должна быть сохранена. По производственному календарю в России 1-5 и 9-11 мая являются нерабочими. А 6-8 мая объявлены нерабочими из-за ситуации с Covid-19.

Как отметил министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков, в дистанционном формате на сегодняшний день в стране трудятся порядка 10% россиян.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

4 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10581 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 803 заболевших. В Москве - 5795.

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью прекратить распространение коронавирусной инфекции в России пока не представляется возможным.

- От коронавируса в Москве выздоровели еще 544 человека, всего от инфекции вылечили 7573 пациента.

- В столице умерли 35 пациентов, у которых ранее подтвердилась пневмония и был положительный результат теста на Covid-19.