РИАМО - 4 мая. За 3 мая на территории 48 муниципалитетов Московской области сотрудники Госадмтехнадзора региона выявили 239 человек, которые нарушили режим самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы областного ведомства.

«Наибольшее количество физических лиц — нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано в городских округах Богородский — 23, Балашиха — 22, Красногорск — 20, Павловский Посад — 17, Наро-Фоминский и Щелково — по 16 нарушителей, Пушкинский — 11», — сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он добавил, что все нарушилтели были привлечены к административной ответственности. Также нарушения были отмечены в Кашире, Коломне, Луховицах, Ступине, Истре, Сергиевом Посаде, Талдоме, Дубне, Бронницах, Протвине, Пущине и других.

В ходе рейдов патрулируются общественные пространства региона. Сотрудники Госадмтехнадзора проверяют наличие цифрового пропуска у пассажиров на транспорте и водителей на личных авто.

Кроме того, контролируется деятельность юрлиц, выявляются те, кто нарушает запрет на торговую деятельность. По итогам прошедших 3 мая рейдов 69 юрлицам направлены уведомления о явке в территориальные отделы ведомства и разъяснения причин нарушения режима самоизоляции.

Всего в регионе было составлено свыше 2,2 тысячи протоколов по фактам нарушения режима самоизоляции, введенного в рамках борьбы с распространением коронавируса. Рейды проходят с 14 апреля.

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Текстовая трансляция

4 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10581 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 803 заболевших. В Москве - 5795.

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью прекратить распространение коронавирусной инфекции в России пока не представляется возможным.

- От коронавируса в Москве выздоровели еще 544 человека, всего от инфекции вылечили 7573 пациента.

- В столице умерли 35 пациентов, у которых ранее подтвердилась пневмония и был положительный результат теста на Covid-19.