РИАМО - 4 мая. В Москве студенты медицинских вузов будут получать ежемесячные выплаты за прохождение практики и работу в клиниках, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

«Студенты, проходящие практику в коронавирусных стационарах, получат ежемесячные выплаты в размере 70 тысяч рублей, студенты на должности младшей медсестры – 115 тысяч рублей, на должности медсестры – 175 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Соответствующий приказ подписал руководитель департамента здравоохранения города Алексей Хрипун.

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Текстовая трансляция

4 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10581 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 803 заболевших. В Москве - 5795.

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью прекратить распространение коронавирусной инфекции в России пока не представляется возможным.

- От коронавируса в Москве выздоровели еще 544 человека, всего от инфекции вылечили 7573 пациента.

- В столице умерли 35 пациентов, у которых ранее подтвердилась пневмония и был положительный результат теста на Covid-19.