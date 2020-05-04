РИАМО - 4 мая. В объявленные нерабочими днями 6-8 мая всем, кто продолжает трудиться, будет выплачена зарплата в одинарном размере, как и в апреле, сообщает ТАСС.

«Нерабочие дни с 6 по 8 мая оплачиваются так же, как и нерабочие дни в апреле. То есть заработная плата сохраняется и выплачивается в обычном размере», — сказал представитель пресс-службы Роструда.

Нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом объявлены в РФ по 11 мая включительно. Зарплата все сотрудникам должна быть сохранена. По производственному календарю в России 1-5 и 9-11 мая являются нерабочими. А 6-8 мая объявлены нерабочими из-за ситуации с Covid-19.

Как отметил министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков, в дистанционном формате на сегодняшний день в стране трудятся порядка 10% россиян.