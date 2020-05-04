РИАМО - 4 мая. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью прекратить распространение коронавирусной инфекции в России пока не представляется возможным.

«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна. <…> Риски возобновления сохраняются», — сказала Попова в интервью телеканалу «Россия 24».

По ее словам, часть ограничительных мер из-за коронавируса в стране сохранится до тех пор, пока не появится вакцина или лекарство.

«Мы учимся жить по-новому, <…> учимся жить в условиях, когда вирус есть», — отметила она.

Попова подчеркнула, что ограничительный режим все равно будет постепенно смягчаться.

На сегодняшний день в России за весь период пандемии зафиксировано 134 687 случаев заражения Covid-19. Выздоровели 16 639 пациентов, умерли 1280 человек.

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Текстовая трансляция

4 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10581 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 803 заболевших. В Москве - 5795.

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью прекратить распространение коронавирусной инфекции в России пока не представляется возможным.

- От коронавируса в Москве выздоровели еще 544 человека, всего от инфекции вылечили 7573 пациента.

- В столице умерли 35 пациентов, у которых ранее подтвердилась пневмония и был положительный результат теста на Covid-19.