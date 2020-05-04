РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 мая. Полицейские подмосковного Подольска разыскивают пропавшую три дня назад девочку 2004 года рождения, которая ушла из дома и не вернулась, сообщается в группе «УМВД России по городскому округу Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание, пропал подросток! Полицейские УМВД России по Подольску разыскивают Анастасию Кузину 2004 года рождения, проживающую на улице Большая Серпуховская. 1 мая в 18:00 она ушла из дома и до настоящего времени не вернулась», - говорится в сообщении.

На вид ей 13-14 лет, худощавого телосложения, рост 155 сантиметров, волосы до плеч темно-русого цвета, глаза темно-серые.

Подросток была одета в черную куртку, черные джинсы, черные кроссовки, а волосы были завязаны в хвост.

«Всех лиц, располагающих информацией о ее местонахождении, просим обращаться по телефонам: 8 (496) 763-02-63 (дежурная часть УМВД России по Подольску); 8 (496) 757-09-68 (дежурная часть 2 отдела полиции) или по телефону 02», - добавляется в материале.