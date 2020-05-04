РИАМО - 4 мая. От коронавируса в столице выздоровели еще 544 человека, всего от инфекции вылечили 7573 пациента, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело еще 544 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 7573», - сказала Ракова.

Каждому пациенту врачи назначают свое лечение, которые выбирают в зависимости от симптомов и тяжести заболевания. Все лечение назначают в соответствии с отечественными и международными рекомендациями.

Врачи предупреждают, что заниматься самолечением при коронавирусе ни в коем случае не стоит, это чревато тяжкими последствиями.

Медики диагностируют у пациента Covid-19 на основании проведенного молекулярно-генетического теста. Для него у человека берется мазок из носа и ротоглотки, а еще у пациента могут взять и другие анализы.

Для того, чтобы подтвердить отсутствие у пациента коронавирусной инфекции, врачи после лечения назначают специальные исследования. При выписке всем пациентам, которые нуждаются в меднаблюдении, дают рекомендации.

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Текстовая трансляция

4 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10581 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 803 заболевших. В Москве - 5795.

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью прекратить распространение коронавирусной инфекции в России пока не представляется возможным.

- От коронавируса в Москве выздоровели еще 544 человека, всего от инфекции вылечили 7573 пациента.

- В столице умерли 35 пациентов, у которых ранее подтвердилась пневмония и был положительный результат теста на Covid-19.