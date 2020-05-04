РИАМО - 4 мая. Спасатели ликвидировали последствия пожара, случившегося на территории промзоны ООО «Контакт-Ресурс» в городском округе Подольск, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Третьего мая в 06:23 поступила информация о задымлении в здании на территории промзоны ООО «Контакт Ресурс» в деревне Большое Толбино. Загорелся склад с подсолнечным маслом. К месту вызова были направлены дежурные подразделения пожарной охраны Подольского пожарно-спасательного гарнизона. Ликвидировать открытое горение удалось в 10:24.

«В 20:20 – ликвидация последствий пожара. Погибших, пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Площадь пожара была около 1 тысячи квадратных метров.

В тушении и последующих действиях приняли участие 87 человек и более двух десятков единиц техники.