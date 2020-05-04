РИАМО - 4 мая. Все желающие могут принять участие в конкурсе технологических стартапов Social Tech Challenge, прием заявок в столице уже начался, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«Конкурс рассчитан на современные технологичные проекты. Принять участие могут стартапы на самых разных стадиях развития — от идеи с первичной стратегией выхода на рынок до работающего бизнеса», - сказала заместитель мэра столицы - руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она добавила, что конкурс поможет участникам рассказать о своих проектах инвесторам.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, Social Tech Challenge будет направлен на реализацию уже готовых технологических решений и не включает в себя образовательную программу.

Участники могут представить свои проекты в направлениях: подбор персонала, переподготовка сотрудников, удаленные бизнес-процессы и так далее.

Заявки принимаются на сайте: http://socialchallenge.tech до 31 мая. Имена финалистов будут названы уже 15 июня. Победителей объявят 16 июля.

Организатором конкурса выступил Московский инновационный кластер при участии крупнейших отечественных компаний и инвестиционных фондов.