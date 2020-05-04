РИАМО - 4 мая. На столичных объектах здравоохранения пройдут работы по профилактике состояния теплосетей, по возможности их проведут без перекрытия горячей воды, сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«При наличии резервных источников горячего водоснабжения на этих объектах планируется проводить работы без отключения горячего водоснабжения», - сказал Бирюков.

По его словам, работы на тепловых сетях медицинских учреждений столицы стартуют 15 июля. Из них 69, относящихся к стационарному типу, имеют резервные связи от сетей ПАО «МОЭК». Соответственно, в ходе профилактических работ отключать горячую воду в них не будут.

В жилых домах города горячую воду будут отключать с 1 июня по 30 августа. Во время отключения ГВС на сетях проводят профилактические и ремонтные работы. Это помогает выявлять возможные нарушения и ликвидировать их до наступления нового отопительного сезона.