РИАМО - 4 мая. В столице умерли 35 пациентов, у которых ранее подтвердилась пневмония и был положительный результат теста на Covid-19, сообщает московский оперштаб.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в столице умерли 764 человека.

В мегаполисе до 11 мая включительно все горожане обязаны соблюдать режим самоизоляции, выходить из дома можно только в случае крайней необходимости. Жителям из группы риска продукты и лекарства привозят волонтеры и соцработники.

Для передвижения по городу на личном или общественном транспорте необходимо оформить цифровой пропуск.

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