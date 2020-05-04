РИАМО - 4 мая. В понедельник температура воздуха в Подмосковье и Москве будет до плюс 22 градусов, ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура в Москве составит плюс 19 - плюс 21, по области - плюс 17 - плюс 22 градуса», - говорится в сообщении.

Помимо осадков также ожидается гроза. Относительная влажность воздуха составит порядка 50%.

Скорость юго-восточного ветра в понедельник не будет превышать 5-10 метров в секунду. Значение атмосферного давления задержится на отметке 746 миллиметров ртутного столба.