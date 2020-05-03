РИАМО - 3 мая. Жители Москвы и Подмосковья поделились видео и фотографиями первой весенней грозы в регионе в социальных сетях.

Жительница Москвы под ником @Alexsandra4571 выложила видео на станице в Twitter, где крупные капли дождя падают на деревья.

«Ура! Первая гроза в Москве! <…> Воздух очистится, дышать легче станет», — написала @Alexsandra4571.

Ура! Первая гроза в Москве!)

"Люблю грозу в начале мая...."

Воздух очистится, дышать легче станет... pic.twitter.com/GWeBheMEgp — Елена Крайнева (@Alexsandra4571) May 3, 2020

Ливень запечатлел на видео москвич @andrey_kitmsk, он опубликовал кадры, снятые с балкона многоэтажного дома.

Всё по классику:

Любовь - ✔️

Гроза - ✔️

Начало мая - ✔️ pic.twitter.com/AZPmd6G8PA — Андрей КИТ (@andrey_kitmsk) May 3, 2020

Пользовательнице Instagram zhilkina_ea удалось заснять на видео грозовую вспышку в небе Химок.

Жительница Подмосковья tatiana_savina91 в своем Instagram-аккаунте опубликовала ускоренное видео движения облаков над регионом перед грозой.

Пользователь @pesni_o_dyshnom из Москвы выложила фото своей собаки в Twitter-аккаунте и рассказала, что питомец не любит гром, поэтому пошел с прогулки домой.

Ну, привет гроза, давно не виделись. А ещё и гром за компанию , скоро будет весело на улице pic.twitter.com/aWeyZHuBj2 — Nox (@darkNox13) May 3, 2020

Фотографиями после первой грозы в Бронницах поделилась @LogvinenkoElena в Twitter-аккаунте. Она отметила, что пахнет после дождя непередаваемо, и птицы божественно поют.

Ну что, первая гроза в Бронницах погромыхала и ушла на Домодедово, но с запада идет новая волна. А как пахнет воздух непередаваемо после первых капель дождя. И птицы поют божественно. Что там Королёв?) #Подмосковье #любимое #родное pic.twitter.com/4q8TTSheg9 — Елена Логвиненко (@LogvinenkoElena) May 3, 2020

«Прекрасная гроза, спасибо тебе, какой чудесный запах, как же прохладно и пахнет землей. Я в раю», — написала @chase_scamander в соцсети Twitter.

Прекрасная гроза, спасибо тебе, какой чудесный запах, как же прохладно и пахнет землей⛈

Я в раю — James O'Brien🌑 (@chase_scamander) May 3, 2020

Судя по съемке, большинство жителей соблюдает «домашний» режим и не выходят из дома. До 11 мая включительно в Московском регионе действует режим всеобщей самоизоляции. Покидать квартиры можно только по веским причинам.