РИАМО - 3 мая. Столичные парки на предстоящую неделю разработали новую онлайн-программу развлечений, москвичи смогут посетить виртуальные лекции и экскурсии, научиться танцевать вальс и хип-хоп, а также попробуют нарисовать скетч и узнать загадки хищных животных, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Познакомиться с основами вокала, прогуляться по Воробьевым горам и разучить танец городских улиц москвичи могут, не выходя их дома. Парки столичного департамента культуры приглашают присоединиться к виртуальным программам с 4 по 10 мая. Они будут доступны на их сайтах и официальных страницах в социальных сетях», - говорится в сообщении.

Так, 4 и 8 мая в 18:00 в Instagram парка «Ходынское поле» состоятся уроки бальных танцев. Призер чемпионатов России и международных соревнований по спортивно-бальным танцам Николай Калинин в прямом эфире научит базовым шагам в вальсе, правильному положению корпуса, а также объяснит, как танцевать маленькие и большие вальсовые квадраты.

А 5 и 7 мая в 17:00 в инстаграм-аккаунте парка пройдут онлайн-тренировки по капоэйре для детей старше семи лет.

По понедельникам и средам в 14:00 в социальных сетях парка «Кузьминки» будут публиковаться видеоуроки хореографа Артема Грачева, с помощью которых можно будет освоить основные движения танца в стиле хип-хоп. Бабушкинский парк приглашает всех желающих на цикл занятий по вокалу для детей и взрослых, а также на лекции блогера Сергея Куницына, который будет рассказывать о хищных растениях.

В социальных сетях парка Горького 6 мая в 14:00 пройдет мастер-класс художника и дизайнера Аси Касимовой, которая научит основам скетчинга — быстрого рисунка от руки. На страницах Измайловского парка в социальных сетях 5 мая в 12:00 пройдет творческий мастер-класс по живописи. А Перовский парк продолжит в социальных сетях проводить занятия по гимнастике с тренером Ольгой Стукаловой.

С полной программой виртуальных мероприятий можно ознакомить на официальных сайтах парков.