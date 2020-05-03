РИАМО – 3 мая. Актриса Татьяна Васильева, у которой диагностировали двустороннюю пневмонию, рассказала о своем самочувствии, она отметила, что лечится дома, сообщает в воскресенье Nation News.

«Я вызвала скорую и поехала в больницу. И тут я поняла весь масштаб пандемии», — написала Васильева в Instagram.

Она рассказала, что у нее двусторонняя пневмония. Поражения легких несильные, поэтому артистка лечится дома. Коронавирус у актрисы пока не подтвердили, но Васильева уверена, что результат тестирования на инфекцию окажется положительным.

Артистка призвала своих поклонников оставаться дома. Она рассказала, что больницы переполнены и врачам сейчас тяжело. Васильева призвала всех поберечь свое здоровье.