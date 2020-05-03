РИАМО – 3 мая. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о правилах безопасного использования кондицинера, как отметил доктор, особенно важно это понимать в преддверии лета, сообщает в воскресенье Nation News.

Советы доктор опубликовал в Instagram.

«Он отметил, что детскую кроватку или игровую зону нельзя размещать ближе, чем на три метра от устройства. Врач подчеркнул, что охлаждать комнату нужно постепенно, медленно снижая температуру в течения получаса, а не резко. Резкое похолодание в квартире может быть опасно для здоровья ребенка», — говорится в сообщении.

Комаровский отметил, что важно следить за влажностью воздуха, которая должна составлять 40-70%. Кроме того, нужно регулярно чистить кондиционер. Если соблюдать эти правила, то здоровью ребенка ничего угрожать не будет.