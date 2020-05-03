РИАМО - 3 мая. С помощью портала «Я дома» жители столицы могут выбрать изображение и написать пожелания в открытке для ветеранов Великой Отечественной войны, все они будут распечатаны, а волонтеры доставят их ветеранам, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Москвичи смогут отправить поздравительные открытки ветеранам Великой Отечественной войны. Для этого нужно зайти на портал «Я дома», выбрать понравившееся изображение и заполнить специальную форму с пожеланиями. Все открытки распечатают, а волонтеры доставят их ветеранам», - говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что в Москве проживает более 50 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Во время режима самоизоляции им помогают социальные работники и волонтеры, которые доставляют ветеранам все необходимое, в том числе продукты и лекарства.

«Мы хотим, чтобы все ветераны в честь Дня Победы получили открытку с искренними и теплыми пожеланиями. Это обязательно подарит им улыбку, подбодрит в непростой период. Давайте вместе проявим заботу о тех, кто бесстрашно встал на защиту своего Отечества и завоевал Великую Победу», — заявила Ракова.

В этом году из-за распространения коронавирусной инфекции массовые праздничные мероприятия, посвященные 75-летию победы в Великой Отечественной войне, перенесли на более поздний срок.

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